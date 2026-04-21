Блогер Пучков заявил, что на Западе не говорят о героизме России в войнах

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскрыл одну особенность отношения западных стран к России. О ней Пучков рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте»,

Гоблин заявил, что в Европе и США не говорят о героизме России в войнах. «С точки зрения западных аналитиков, никакого особого героизма у русских нет и быть не может. Все победы русского народа на Западе объясняют гигантскими расстояниями в России», — заявил Пучков.

Как считает переводчик, на Западе уверены, что завоевать Россию невозможно только потому, что нужно перебрасывать военный контингент на большие расстояния, а также подвергать его опасности диверсий. «Нам на это, по большому счету, наплевать. Да, наши пространства. Они нам помогают. А вам, сволочам, мешают», — заключил Гоблин.

Ранее Пучков назвал премьер-министра Виктора Орбана русофобом. По словам переводчика, его всегда удивляло мнение о том, что политик поддерживает Россию.