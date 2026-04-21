Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:25, 21 апреля 2026Интернет и СМИ

Гоблин раскрыл особенность отношения Запада к России

Блогер Пучков заявил, что на Западе не говорят о героизме России в войнах
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскрыл одну особенность отношения западных стран к России. О ней Пучков рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте»,

Гоблин заявил, что в Европе и США не говорят о героизме России в войнах. «С точки зрения западных аналитиков, никакого особого героизма у русских нет и быть не может. Все победы русского народа на Западе объясняют гигантскими расстояниями в России», — заявил Пучков.

Как считает переводчик, на Западе уверены, что завоевать Россию невозможно только потому, что нужно перебрасывать военный контингент на большие расстояния, а также подвергать его опасности диверсий. «Нам на это, по большому счету, наплевать. Да, наши пространства. Они нам помогают. А вам, сволочам, мешают», — заключил Гоблин.

Ранее Пучков назвал премьер-министра Виктора Орбана русофобом. По словам переводчика, его всегда удивляло мнение о том, что политик поддерживает Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok