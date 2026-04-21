Грубость Зеленского в адрес приближенных Трампа объяснили

Политолог Мезюхо: Зеленский хамит Трампу ради усиления позиций

Президент Украины Владимир Зеленский позволяет себе очередные выпады в адрес приближенных президента США Дональда Трампа, потому что чувствует, что американскому лидеру сейчас не до Украины, поделился с «Лентой.ру» политолог Иван Мезюхо.

«Трамп погряз в иранской авантюре и ищет выход из этой ситуации — ему просто не до украинского кейса. Поэтому у Зеленского есть некий временной люфт для того, чтобы производить агрессивные заявления, возможно, даже повышать ставки в ходе поставленного на паузу переговорного процесса», — считает политолог.

По его словам, президент Украины понимает, что Трамп рано или поздно вернется к украинской теме, и к этому моменту хочет иметь более сильные позиции. Однако его хамство вряд ли поможет ему их обрести, считает специалист.

Как его хамство позволит ему установить эти сильные позиции — это хороший вопрос. Но его рассуждения, его политическая логика очень часто не имеет ничего общего с обыкновенным житейским здравомыслием Иван Мезюхо политолог

Курс Киева, отмечает Мезюхо, остается прежним: эскалация, милитаризация, выпрашивание у Европы денег и военных ресурсов. Для России же, по его словам, такие высказывания значат только нежелание Киева идти к мирному урегулированию.

Переговорный процесс в формате Россия — США — Украина, который шел некоторое время назад, с точки зрения Киева был имитацией. Украинская сторона не хотела реально урегулировать конфликт, а лишь делала вид, чтобы не злить Трампа, заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Зеленский в комментарии изданию «Страна.ua» резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте главы Белого дома Дональда Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Москву. Зеленский назвал поездку Уиткоффа в Москву неуважением. При этом украинский лидер рекомендовал «не делать сенсацию» из пока не состоявшегося визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.

