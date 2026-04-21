01:07, 21 апреля 2026Мир

В МИД России высказались о наращивании Британией и Францией ядерных потенциалов

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Наращивание Британией и Францией их ядерных сил ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он добавил, что Париж говорит о планах стать «подспорьем совместным ядерным миссиям НАТО». Грушко также указал на наращивание ядерных потенциалов Великобританией.

«Это уже само по себе ведет к раскручиванию гонки вооружений, что не только не соответствует целям ДНЯО, но и прямо расходится с непосредственными обязательствами по данному договору», — высказался дипломат.

Ранее заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила, что удары по Ирану могут привести к ядерной гонке на Ближнем Востоке.

