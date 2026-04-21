Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:19, 21 апреля 2026Культура

Игру Долиной в спектаклях и кино оценили

Солист группы «Ундервуд» Кучеренко похвалил актерскую игру Ларисы Долиной
Ольга Коровина

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Солист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко оценил актерский талант народной артистки России Ларисы Долиной. Его комментарий приводит Национальная служба новостей.

Певец заявил, что считает великолепной игру Долиной в фильме «Мы из Джаза». По его словам, исполнительница «хорошо берет на себя игровую функцию».

Кучеренко подчеркнул, что Долина пережила огромный стресс из-за скандала с квартирой. Артист признался, что сам он «разрушился» бы от подобного опыта. По его мнению, стресс такого уровня могут вынести только поп-музыканты.

«Мы лечимся об театр и там восстанавливаемся. Поэтому я надеюсь, что энергия этого сильного и талантливого человека воплотится в новом качестве», — добавил он.

Ранее Долина призналась, что мечтает исполнить роль Маргариты в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Другим интересным персонажем для певицы является Таис Афинская.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok