Игру Долиной в спектаклях и кино оценили

Солист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко оценил актерский талант народной артистки России Ларисы Долиной. Его комментарий приводит Национальная служба новостей.
Певец заявил, что считает великолепной игру Долиной в фильме «Мы из Джаза». По его словам, исполнительница «хорошо берет на себя игровую функцию».
Кучеренко подчеркнул, что Долина пережила огромный стресс из-за скандала с квартирой. Артист признался, что сам он «разрушился» бы от подобного опыта. По его мнению, стресс такого уровня могут вынести только поп-музыканты.
«Мы лечимся об театр и там восстанавливаемся. Поэтому я надеюсь, что энергия этого сильного и талантливого человека воплотится в новом качестве», — добавил он.
Ранее Долина призналась, что мечтает исполнить роль Маргариты в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Другим интересным персонажем для певицы является Таис Афинская.