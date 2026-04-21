10:28, 21 апреля 2026Мир

Иран выдвинул США требование по захваченному судну

МИД Ирана настаивает на освобождении экипажа захваченного США торгового судна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: U.S. Central Command / Reuters

Иран настаивает на необходимости немедленного освобождения членов экипажа и семей захваченного США в Оманском заливе иранского торгового судна Touska. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики, сообщает IRNA.

«Иран предупреждает о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США», — говорится в сообщении.

Иранское внешнеполитическое ведомство также резко осудило захват судна, назвало действия США морским пиратством. По мнению МИД, данный шаг Вашингтона является не только нарушением устава ООН и основ международного права, но и нарушением режима прекращения огня.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи завил, что нападение США на иранское торговое судно является актом агрессии. Он подчеркнул, что США показали несерьезное отношение к дипломатическому процессу своим противоречивым поведением.

