Кардиолог предупредила об опасности учащенного сердцебиения

Врач Алиева: Учащенное сердцебиение в покое может указывать на болезни сердца

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Фатима Алиева рассказала, о чем может говорить учащенное сердцебиение в состоянии покоя и в каких случаях важно не откладывать визит к специалисту. Об опасности этого симптома она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Алиева заявила, что учащенное сердцебиение может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, если возникает регулярно без очевидной причины, а также если оно появляется в состоянии полного покоя или сопровождается слабостью, головокружением, ощущением перебоев в работе сердца, одышкой или болью в груди.

«Учащенное сердцебиение в покое может быть связано с различными состояниями. Среди них — заболевания сердца, включая нарушения ритма, ишемическую болезнь и начальные проявления сердечной недостаточности. Также причиной могут быть проблемы с щитовидной железой: при ее повышенной функции ускоряется обмен веществ и, как следствие, работа сердца», — предупредила врач.

По словам специалистки, еще одна причина — анемия, так как из-за нее сердце начинает работать быстрее, чтобы компенсировать нехватку кислорода. Также влияние на частоту сердечных сокращений оказывают гормональные изменения, например, во время беременности или менопаузы и вегетативные нарушения, так называемая вегетативная дисфункция, или «нервное сердце».

