21 апреля 2026

Кардиолог предупредила об опасности учащенного сердцебиения

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: JFontan / Shutterstock / Fotodom  

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Фатима Алиева рассказала, о чем может говорить учащенное сердцебиение в состоянии покоя и в каких случаях важно не откладывать визит к специалисту. Об опасности этого симптома она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Алиева заявила, что учащенное сердцебиение может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, если возникает регулярно без очевидной причины, а также если оно появляется в состоянии полного покоя или сопровождается слабостью, головокружением, ощущением перебоев в работе сердца, одышкой или болью в груди.

«Учащенное сердцебиение в покое может быть связано с различными состояниями. Среди них — заболевания сердца, включая нарушения ритма, ишемическую болезнь и начальные проявления сердечной недостаточности. Также причиной могут быть проблемы с щитовидной железой: при ее повышенной функции ускоряется обмен веществ и, как следствие, работа сердца», — предупредила врач.

По словам специалистки, еще одна причина — анемия, так как из-за нее сердце начинает работать быстрее, чтобы компенсировать нехватку кислорода. Также влияние на частоту сердечных сокращений оказывают гормональные изменения, например, во время беременности или менопаузы и вегетативные нарушения, так называемая вегетативная дисфункция, или «нервное сердце».

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что употребление печенья вместо завтрака может провоцировать хроническое воспаление. По его словам, эта привычка является фактором, повышающим риск развития рака.

