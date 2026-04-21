Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:34, 21 апреля 2026Спорт

Кенийский бегун завершил марафон на четвереньках

Кенийский бегун Реубен Сива завершил марафон во Франции на четвереньках
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Кенийский бегун Реубен Сива завершил марафон во Франции на четвереньках. Об этом сообщает Sports.

Спортсмен занял третье место в забеге. Перед финишной чертой у него отказали ноги, поэтому он был вынужден пересечь ее на четвереньках.

Сива участвовал в марафоне у озера Анси. Мероприятие проходило с 18 по 19 апреля.

Ранее в Китае задумались о допуске российских легкоатлетов на свои соревнования. Всероссийская федерация легкой атлетики, в свою очередь, обозначила заинтересованность в приглашении китайских спортсменов на турниры под своей эгидой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok