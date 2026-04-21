13:39, 21 апреля 2026

Китайский производитель объявил масштабный отзыв машин в России

Росстандарт согласовал отзыв более 14 тысяч грузовиков FAW
Марина Аверкина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило план сервисных работ, разработанный компанией «ФАВ-Восточная Европа», представляющей интересы китайского завода-изготовителя FAW на территории России. Отзыв затрагивает 14 099 седельных тягачей модели CA4180, указано на сайте Росстандарта.

В это число входит 6579 машин, еще не поставленных на государственный учет, и 7521 автомобиль, проданный в период с июня 2023 года по июль 2025 года.

Причиной отзыва стало несоответствие техники требованиям, действующим в рамках ООН. Речь идет о нормах, указанных в Правилах организации № 13-11 (в части эффективности торможения), № 51-03 (уровень внешнего шума), а также № 121-00 (расположение и опознавание переключателей и ламп в кабине).

На всех тягачах специалисты проверят состояние тормозных камер, и при выявлении дефектов заменят их на новые вместе с энергоаккумуляторами. Кроме того, будет проведена диагностика состояния выхлопной системы (при необходимости проведут замену), а также на машины поставят новые элементы управления, среди которых подрулевой переключатель света и блок управления кондиционером.

Помимо ремонтных работ, программа предусматривает исправление недочетов в сопроводительной документации, обнаруженных ранее во время проверок.

Представители «ФАВ-Восточная Европа» в ближайшее время оповестят владельцев проблемных машин. Все работы для собственников будут проведены бесплатно.

Ранее стало известно, что ушедший из России японский автогигант принял решение о закрытии заводов в Китае. Honda Motor планирует сократить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на территории КНР.

