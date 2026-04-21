12:55, 21 апреля 2026Мир

Кремль сделал заявление о выборе нового генсека ООН

Песков: РФ примет участие в консультациях в рамках избрания нового генсека ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Россия примет участие в консультациях, которые пройдут в рамках избрания нового генерального секретаря ООН. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас все стороны будут вести весьма и весьма сложные консультации по выборам нового генсека ООН. Разумеется, мы будем в них принимать участие», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, многие государства сейчас ведут «достаточно напряженные консультации» в связи с процессом выдвижения кандидатур. Он отметил, что российская сторона знакома со многими потенциальными кандидатами на эту должность.

Представитель Кремля также указал, что Россия «с хорошей стороны» знает директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который рассматривается в качестве следующего генсека ООН.

4 апреля директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что Москва ждет от будущего генсека ООН отказа от двойных стандартов и равноудаленности позиции в конфликтных ситуациях.

    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    В Европе решили поднять налоги с одной целью

    Все новости
