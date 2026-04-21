КСИР: Иран продолжает восстановление ракетных и беспилотных резервов

КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов. Видео опубликовал иранский War Message Centre в соцсети X.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Сардар Мусави отметил, что Иран продолжает модернизацию и восстановление ракетных и беспилотных резервов.

«В период прекращения огня наши темпы обновления и пополнения пусковых платформ для ракет и беспилотников даже выше, чем до войны», — подчеркнул офицер.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговорам с США мешают атаки Вашингтона на иранские торговые суда, а также нарушения перемирия.

