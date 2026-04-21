02:59, 21 апреля 2026

КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

Марина Совина (ночной редактор)

КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов. Видео опубликовал иранский War Message Centre в соцсети X.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Сардар Мусави отметил, что Иран продолжает модернизацию и восстановление ракетных и беспилотных резервов.

«В период прекращения огня наши темпы обновления и пополнения пусковых платформ для ракет и беспилотников даже выше, чем до войны», — подчеркнул офицер.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговорам с США мешают атаки Вашингтона на иранские торговые суда, а также нарушения перемирия.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    В сети обсудили внешность Тимоти Шаламе без футболки

    Молоденькая стюардесса раскрыла правду о проблемах членов экипажей со здоровьем

    МИД высказался об ужесточении правил выдачи шенгена россиянам

    Россиянам объяснили отсутствие соцвыплат в мае

    На Западе обвинили европейские власти в подготовке населения к войне с Россией

    Российский тревел-блогер описал еду в Швеции фразой «для русского кажется гадостью»

    Трамп пригрозил Ирану невиданными проблемами

    В США заявили о происходящих в Вашингтоне очень странных вещах

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Все новости
