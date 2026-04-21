22:14, 20 апреля 2026Мир

МИД Ирана назвал препятствие для продолжения переговоров с США

Аракчи: Продолжению переговоров мешают атаки США на иранские суда
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговорам с США мешают атаки Вашингтона на иранские торговые суда, а также нарушения перемирия. Такую точку зрения он выразил в беседе с пакистанским коллегой Исхаком Даром, сообщило внешнеполитическое ведомство Исламской Республики.

«[Аракчи] назвал провокационные действия и такие продолжающиеся нарушения перемирия со стороны США, как нападения на иранские торговые суда, а также противоречивую позицию и угрожающую риторику Вашингтона в отношении Ирана, ключевым препятствием для продолжения переговорного процесса с США», — говорится в сообщении.

Дипломат подчеркнул, что пока решение о дальнейших действиях не принято: для этого необходимо рассмотреть сложившуюся ситуацию со всех сторон.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Вашингтон попросил Тегеран составить план мира.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
