МИД Ирана назвал препятствие для продолжения переговоров с США

Аракчи: Продолжению переговоров мешают атаки США на иранские суда

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговорам с США мешают атаки Вашингтона на иранские торговые суда, а также нарушения перемирия. Такую точку зрения он выразил в беседе с пакистанским коллегой Исхаком Даром, сообщило внешнеполитическое ведомство Исламской Республики.

«[Аракчи] назвал провокационные действия и такие продолжающиеся нарушения перемирия со стороны США, как нападения на иранские торговые суда, а также противоречивую позицию и угрожающую риторику Вашингтона в отношении Ирана, ключевым препятствием для продолжения переговорного процесса с США», — говорится в сообщении.

Дипломат подчеркнул, что пока решение о дальнейших действиях не принято: для этого необходимо рассмотреть сложившуюся ситуацию со всех сторон.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Вашингтон попросил Тегеран составить план мира.