Лавров сделал заявление о переговорах США и Ирана

16:25, 21 апреля 2026

Лавров: Если Иран и США приблизятся к договоренностям 2015 года, это будет успех
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Если по итогам переговоров Ирана и США удастся приблизиться к договоренностям 2025 года в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, это уже будет успехом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы видим позицию Ирана, который абсолютно обоснованно говорит, что они уже оказывались в ловушке ложных обещаний, включая ту самую Всеобъемлющую программу действий по урегулированию ядерной программы Ирана», — сказал он.

Министр отметил, что она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году и содержала все ответы на те вопросы, которые сейчас задают США, а именно — фиксирует отсутствие у Ирана каких-либо военных наработок в ядерной сфере, устанавливает самый строгий в мире контроль за иранской мирной ядерной программой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. Он также выразил уверенность, что Вашингтон в конечном счете заключит сделку с Тегераном.

