15:42, 21 апреля 2026Мир

Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

Лавров: РФ надеется на реализацию договоренностей, достигнутых с США по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Россия надеется на соблюдение и реализацию договоренностей, достигнутых с США на Аляске, касаемых урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему сохраняем оптимизм. Надеемся, что договоренности, которые были достигнуты на Аляске, будут соблюдены и воплощены в жизнь», — подчеркнул дипломат.

18 апреля директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что Вашингтон уверяет Москву в приверженности «духу Анкориджа».

9 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что под термином «дух Анкориджа» подразумевается набор взаимных пониманий России и США, способных привести в том числе к прорыву в украинском урегулировании.

