Неполная занятость в России достигла максимума

07:56, 21 апреля 2026

«Ъ»: Неполная занятость в России к концу 2025 года достигла максимума с пандемии
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
В четвертом квартале 2025 года численность сотрудников, которые работали в режиме неполного рабочего времени или находились в простое, выросла на 9,9 процента по сравнению со вторым кварталом, до 1,6 миллиона человек, что стало максимумом со времен пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на доклад Банка России «Региональная экономика» пишет «Коммерсантъ».

Большая часть из них, около 1,3 миллиона человек, работали в режиме сокращенной недели или сокращенного рабочего дня, а примерно 200 тысяч человек оставались в вынужденном отпуске.

Соответственно, снижается и спрос на рабочую силу. Опросы показали, что в марте 2026 года доля предприятий, отмечавших нехватку персонала, упала до минимального за последние два года 51 процента. При этом две трети респондентов не планирует менять численность персонала.

Материалы по теме:
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
«Это тревожный сигнал»Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026
«Специалистов не хватает катастрофически» Бизнес столкнулся с дефицитом кадров в сфере ИИ. Как эту проблему будут решать в России?
«Специалистов не хватает катастрофически»Бизнес столкнулся с дефицитом кадров в сфере ИИ. Как эту проблему будут решать в России?
5 февраля 2026

Общим место для работодателей стало желание избегать сокращений работников, чтобы в случае их потребности в дальнейшем не испытывать сложностей с наймом. Такая трудовая политика позволяет даже на фоне охлаждение спроса в экономике и оптимизации бизнес-процессов сохранять безработицу в стране на историческом минимуме.

Увеличить штат хочет каждая пятая российская компания, возможность сокращения персонала рассматривают 14 процентов респондентов. Повысить зарплаты до конца года намерены 40 процентов компаний, хотя еще в ноябре о таких планах сообщали более половины работодателей.

Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов указал, что неполная занятость наблюдается в первую очередь в добыче и в промышленности. Однако сотрудники, столкнувшиеся с сокращением рабочего времени, могут подрабатывать через платформы. Наличие такого тренда подтверждает статистика Федеральной налоговой службы (ФНС), фиксирующая продолжение роста численности самозанятых в экономике.

Ранее заместитель председателя Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина связала дефицит кадров в России с нежеланием зумеров работать. По ее словам, молодежь больше не стремится к стабильной занятости, а выбирает «платформенную поденщину с ежедневной оплатой».

