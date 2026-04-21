Неполная занятость в России достигла максимума

«Ъ»: Неполная занятость в России к концу 2025 года достигла максимума с пандемии

В четвертом квартале 2025 года численность сотрудников, которые работали в режиме неполного рабочего времени или находились в простое, выросла на 9,9 процента по сравнению со вторым кварталом, до 1,6 миллиона человек, что стало максимумом со времен пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на доклад Банка России «Региональная экономика» пишет «Коммерсантъ».

Большая часть из них, около 1,3 миллиона человек, работали в режиме сокращенной недели или сокращенного рабочего дня, а примерно 200 тысяч человек оставались в вынужденном отпуске.

Соответственно, снижается и спрос на рабочую силу. Опросы показали, что в марте 2026 года доля предприятий, отмечавших нехватку персонала, упала до минимального за последние два года 51 процента. При этом две трети респондентов не планирует менять численность персонала.

Общим место для работодателей стало желание избегать сокращений работников, чтобы в случае их потребности в дальнейшем не испытывать сложностей с наймом. Такая трудовая политика позволяет даже на фоне охлаждение спроса в экономике и оптимизации бизнес-процессов сохранять безработицу в стране на историческом минимуме.

Увеличить штат хочет каждая пятая российская компания, возможность сокращения персонала рассматривают 14 процентов респондентов. Повысить зарплаты до конца года намерены 40 процентов компаний, хотя еще в ноябре о таких планах сообщали более половины работодателей.

Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов указал, что неполная занятость наблюдается в первую очередь в добыче и в промышленности. Однако сотрудники, столкнувшиеся с сокращением рабочего времени, могут подрабатывать через платформы. Наличие такого тренда подтверждает статистика Федеральной налоговой службы (ФНС), фиксирующая продолжение роста численности самозанятых в экономике.

Ранее заместитель председателя Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина связала дефицит кадров в России с нежеланием зумеров работать. По ее словам, молодежь больше не стремится к стабильной занятости, а выбирает «платформенную поденщину с ежедневной оплатой».