16:09, 21 апреля 2026Интернет и СМИ

Мизулина пожаловалась на похожую на триллер жизнь и постоянные угрозы

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что из-за угроз почти четыре года живет взаперти
Мария Большакова
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина пожаловалась на постоянные угрозы с Украины и рассказала о мерах предосторожности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина заявила, что никогда не скрывала, что у них с мужем, певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) есть охрана. Эту меру она назвала вынужденной, так как ей постоянно угрожают убийством. Кроме того, неизвестные поджидают Мизулину рядом с работой с «непонятными коробками» или отправляют ей посылки с потенциально опасным содержимым.

«Из-за угроз с Украины я фактически четыре года живу взаперти. Любой мой выход даже на улицу, не то, что на мероприятие, требует определенных мер и согласований. Я сама себе не принадлежу. (...) Моя жизнь уже давно как триллер», — добавила Мизулина и подчеркнула, что, несмотря на угрозы, она старается жить полноценно.

Ранее Мизулина заявила о проблемах с интернетом. Она отметила, что стабильно у нее работает только фотохостинг Pinterest.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    Все новости
