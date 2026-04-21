Мизулина пожаловалась на похожую на триллер жизнь и постоянные угрозы

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что из-за угроз почти четыре года живет взаперти

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина пожаловалась на постоянные угрозы с Украины и рассказала о мерах предосторожности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина заявила, что никогда не скрывала, что у них с мужем, певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) есть охрана. Эту меру она назвала вынужденной, так как ей постоянно угрожают убийством. Кроме того, неизвестные поджидают Мизулину рядом с работой с «непонятными коробками» или отправляют ей посылки с потенциально опасным содержимым.

«Из-за угроз с Украины я фактически четыре года живу взаперти. Любой мой выход даже на улицу, не то, что на мероприятие, требует определенных мер и согласований. Я сама себе не принадлежу. (...) Моя жизнь уже давно как триллер», — добавила Мизулина и подчеркнула, что, несмотря на угрозы, она старается жить полноценно.

Ранее Мизулина заявила о проблемах с интернетом. Она отметила, что стабильно у нее работает только фотохостинг Pinterest.