Мошенники стали обманывать россиян под еще одним предлогом

Мошенники стали обманывать россиян с помощью покупки иностранных eSIM

Мошенники стали обманывать россиян, которые хотят купить иностранные сим-карты. О новой схеме злоумышленников сообщает Mash в Telegram.

Мошенники, которые используют новый способ обмана, в различных чатах предлагают россиянам купить зарубежную eSIM. «[Покупателю] обещают высокую скорость, стабильность и возможность раздавать трафик через Wi-Fi», — отмечается в публикации.

Если жертва соглашается купить сим-карту, мошенники диктуют неверный код активации, а затем требуют деньги за разблокировку eSIM. Как утверждает Mash, таким образом злоумышленники обманывают россиян на десятки тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам списать долги за коммунальные услуги. Они убеждают человека перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего получают доступ к банковским приложениям и аккаунту на портале «Госуслуги».

До этого стало известно о схеме обмана со старыми объявлениями в интернете. Мошенники связываются с продавцами и убеждают, что их неактуальное объявление все еще доступно в сети.

