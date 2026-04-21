19:41, 21 апреля 2026

Музей русского импрессионизма проведет выставки в российских городах

Выставки Музя русского импрессионизма пройдут в Новгороде, Владивостоке и Твери
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Московский Музей русского импрессионизма в течение 2026 года проведет выставки в нескольких российских городах, сообщает The Art Newspaper Russia.

Серию проектов откроет в июне выставка «Митрополичье варенье» (13 июня — 20 сентября), которая пройдет в Ростове Великом, в Конюшенном дворе местного кремля. Она отметит уникальность Митрополичьего сада — редкого примера садово-паркового искусства средневековой Руси. Экспозиция будет состоять из живописи и графики, литературных текстов и аутентичных предметов быта.

В августе — ноябре в Великом Новгороде пройдет выставка «Русская сказка». В залах музеях-заповедника дореволюционные произведения искусства и предметы быта прошлых эпох встретятся с работами современных художников и дизайнеров, обращающихся к теме русской сказки.

В сентябре — ноябре во Владивостоке в пространстве Приморской картинной галереи начнется выставка «Изображая воздух. Русский импрессионизм». Она знакомит с ключевыми чертами импрессионистической стилистики, включив в себя произведения Константина Коровина, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря и других художников-«впечатленцев».

В ноябре же в областную картинную галерею в Твери отправится реприза проекта музея «Отличники», посвященного лучшим ученикам Императорской Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Экспозиция представит, как пенсионерские поездки «для усовершенствования в искусстве» помогали амбициозным художникам формировать собственный стиль, преломляя традиции античного и классического искусства, современных художественных веяний и личных взглядов.

Ранее в Нальчике 15 молодых художников Кабардино-Балкарии представили экспериментальный арт-проект «Как будто», состоящий из графики, живописи и прикладного искусства.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Популярный российский блогер проплыл подо льдом Байкала без снаряжения

    В войне с Ираном увидели угрозу для рынка презервативов

    В Москве дали старт строительству новых энергоблоков на городских ТЭЦ

    Шойгу назвал ответственных за блокаду Приднестровья

    Apple похоронит популярные компьютеры

    Рианна впервые показала семимесячную дочь на обложке глянца

    Суд определил судьбу виновницы смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

    Новый раунд переговоров США и Ирана оказался под угрозой

    Музей русского импрессионизма проведет выставки в российских городах

    Все новости
