Музей русского импрессионизма проведет выставки в российских городах

Выставки Музя русского импрессионизма пройдут в Новгороде, Владивостоке и Твери

Московский Музей русского импрессионизма в течение 2026 года проведет выставки в нескольких российских городах, сообщает The Art Newspaper Russia.

Серию проектов откроет в июне выставка «Митрополичье варенье» (13 июня — 20 сентября), которая пройдет в Ростове Великом, в Конюшенном дворе местного кремля. Она отметит уникальность Митрополичьего сада — редкого примера садово-паркового искусства средневековой Руси. Экспозиция будет состоять из живописи и графики, литературных текстов и аутентичных предметов быта.

В августе — ноябре в Великом Новгороде пройдет выставка «Русская сказка». В залах музеях-заповедника дореволюционные произведения искусства и предметы быта прошлых эпох встретятся с работами современных художников и дизайнеров, обращающихся к теме русской сказки.

В сентябре — ноябре во Владивостоке в пространстве Приморской картинной галереи начнется выставка «Изображая воздух. Русский импрессионизм». Она знакомит с ключевыми чертами импрессионистической стилистики, включив в себя произведения Константина Коровина, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря и других художников-«впечатленцев».

В ноябре же в областную картинную галерею в Твери отправится реприза проекта музея «Отличники», посвященного лучшим ученикам Императорской Академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Экспозиция представит, как пенсионерские поездки «для усовершенствования в искусстве» помогали амбициозным художникам формировать собственный стиль, преломляя традиции античного и классического искусства, современных художественных веяний и личных взглядов.

