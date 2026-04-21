На части трасс в Москве перекрыли движение

Дептранс: В Москве перекрыли движение на МКАД в районе Можайского шоссе

В Москве временно перекрыли движение на части трасс. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Дептранса.

Движение временно закрыто на МКАД в районе Можайского шоссе, на съездах с МКАД в районе Можайского шоссе и на съездах с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект.

Москвичей также предупредили, что вечером вторника, 21 апреля, возможны затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на шоссе Энтузиастов по направлению в область.

Ранее в столице перекрыли движение по Новоарбатскому мосту и Боровицкой площади. Также временно была перекрыта внешняя стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Гагаринского тоннеля.