18:15, 21 апреля 2026Авто

На части трасс в Москве перекрыли движение

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Кутузов / ТАСС

В Москве временно перекрыли движение на части трасс. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Дептранса.

Движение временно закрыто на МКАД в районе Можайского шоссе, на съездах с МКАД в районе Можайского шоссе и на съездах с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Кутузовский проспект.

Москвичей также предупредили, что вечером вторника, 21 апреля, возможны затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на шоссе Энтузиастов по направлению в область.

Ранее в столице перекрыли движение по Новоарбатскому мосту и Боровицкой площади. Также временно была перекрыта внешняя стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Гагаринского тоннеля.

    Последние новости

    Раскрыт обсуждавшийся на переговорах по Украине способ решения «территориального вопроса»

    Названы лучшие продукты Apple при Куке

    Россиянин одной фразой рассмешил плачущую из-за неудачной стрижки жену

    Сын Плющенко объяснил отказ называть фигуриста отцом

    На производителя российского дженерика против рака молочной железы «Промомед» подали в суд

    Военный эксперт высказался о необходимом размере безопасной зоны с Украиной

    На части трасс в Москве перекрыли движение

    Бывший ведущий Первого канала дал два совета эмигрантам

    В США заявили, что два передовых российских самолета находятся на грани исчезновения. Что на это ответили в Госдуме?

    Курс доллара упал ниже 75 рублей

    Все новости
