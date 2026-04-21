Экономика
19:33, 21 апреля 2026

На Московский регион обрушится минусовая температура

Гидрометцентр: Предстоящей ночью в Подмосковье похолодает до минус 5 градусов
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заморозки до минус 5 градусов Цельсия ожидаются предстоящей ночью на среду, 22 апреля, в Московском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит минус 3-1 градус, по области ожидается от минус 5 градусов до 0. Осадков не прогнозируется.

Днем в среду в столице ожидается переменная облачность, температура повысится до плюс 11-13 градусов в Москве и Подмосковье. В области возможны осадки.

Ранее климатолог Александр Чернокульский призвал россиян не бояться, что из-за климатических изменений и ослабления теплых океанических течений летом в стране перестанет таять снег. Такую гипотезу высказывал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    Все новости
