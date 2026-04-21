На Северном кладбище Атлантики нашли следы кораблекрушения 214-летней давности

В Канаде на берегу нашли обломки корабля, затонувшего 214 лет назад

В Канаде на острове Сейбл нашли следы кораблекрушения, произошедшего в 1812 году. Об этом сообщает Fox News.

214 лет назад гражданское судно Swift затонуло во время шторма вместе с фрегатом Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Barbadoes и шхуной Emeline. Оно следовало от Бермудских островов к канадскому острову Ньюфаундленд.

В феврале 2024 года на берегу острова Сейбл нашли обломок с символом Британского королевского флота. Позже обнаружили еще один фрагмент корабля со штампом Адмиралтейства и надписью «январь 1810 года, Портсмут». С высокой долей вероятности эти обломки принадлежат Barbadoes.

Смотрители парков наткнулись еще на несколько частей фрегата, пока не нашли под песком целую секцию корабельного корпуса, изготовленную из бермудского можжевельника. Ее раскопки были особенно трудными из-за ветреной погоды и особенностей рельефа острова, покрытого рыхлым песком.

По завершении раскопок археологи определили, что часть корпуса принадлежит Swift. После ее закопали обратно для сохранения целостности. Фрагмент судна нашли довольно далеко от прибрежной линии. Археологи планируют выяснить, как он там оказался.

Остров Сейбл известен как Северное кладбище Атлантики, поскольку рядом с ним произошло более 350 кораблекрушений. Обычно на его берегу находят мелкие обломки, фрагмент Swift отличается большим размером и хорошей сохранностью.

Ранее сообщалось, что международная команда археологов нашла несколько затонувших кораблей у берегов греческого острова Карпатос. Среди них — четыре древних корабля, чей возраст оценивается в 2600 лет, и одно судно, построенное в начале XIX века.


