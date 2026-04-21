09:42, 21 апреля 2026

На Украине назвали приоритетную цель для российских атак

На Украине назвали системы водоснабжения главной целью атак России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нацелились на системы водоснабжения украинских городов. Об этом в эфире программы День.LIVE заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По словам специалиста, российское командование действует продуманно, что сказывается на критических точках жизнеобеспечения. Он подчеркнул: Российская армия понимает, что без воды крупные населенные пункты окажутся в катастрофической ситуации.

Именно поэтому главная задача для Киева — обеспечить автономными источниками питания объекты «Киевводоканала», подчеркнул Рябцев.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались украинской армией. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Помимо объектов энергетики, поражены цеха производства и места подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

