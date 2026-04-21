Бывший СССР
12:27, 21 апреля 2026

На Украине захотели отправить всех сотрудников полиции в прифронтовую зону

Клименко: Всех сотрудников полиции Украины надо отправлять в прифронтовую зону
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине предложили отправлять всех сотрудников полиции в прифронтовую зону. Такое заявление сделал глава МВД страны Игорь Клименко, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Я бы всех работников полиции на месяц-два по меньшей мере перебрасывал если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону», — отметил министр внутренних дел Украины.

По его словам, так полицейские приобретут необходимый опыт. Он также рассказал о задаче усилить и сделать более современной подготовку сотрудников полиции — для этого они будут по очереди жить на полигонах.

Ранее на Украине после стрельбы в Киеве захотели разрешить гражданам носить оружие. Клименко поддержал право на вооруженную самозащиту населения.

