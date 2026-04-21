На Западе обвинили европейские власти в подготовке населения к войне с Россией

L'AntiDiplomatico: Евросоюз готовит население к войне с Россией

Власти европейских стран пытаются морально подготовить свое население к войне с Россией. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico.

«Растущая ненависть к России — лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией», — говорится в материале. Кроме того, журналисты также обвиняют европейские власти в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта с Россией, хотя это может обернуться против народа Украины.

Также издание указывает, что Украина готова сделать все, что скажут западные партнеры.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель призвала как можно скорее завершить конфликт с Россией, чтобы остановить хаос и мародерство на Украине.