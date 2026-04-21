Bloomberg: На Украине резко участились нападения на сотрудников ТЦК

На Украине резко выросло количество нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на фоне усиления усталости от войны среди населения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные украинской полиции.

По информации издания, в прошлом году число таких инцидентов почти утроилось по сравнению с 2024 годом, достигнув 341 случая. С начала 2026 года зафиксировано уже более 100 нападений. В некоторых из них применялись ножи, что привело к серьезным травмам и как минимум одному летальному исходу.

Только на прошлой неделе в городе Луцке группа молодых людей напала на проверявших документы, что позволило скрыться одному из задержанных для проверки.

Руководитель киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко заявил, что агрессивная позиция части общества является серьезной проблемой. Непопулярная мобилизация усиливает напряженность в украинском обществе, измученном войной.

На данный момент украинская полиция разыскивает около двух миллионов мужчин за нарушения правил призыва. Многие бойцы жалуются на отсутствие ротации, а правительство опасается ужесточать мобилизационные меры, боясь общественной реакции. Постоянные конфликты разделяют общество на тех, кто поддерживает военных, и тех, кто защищает уклоняющихся от службы.

Вечером 18 апреля очередной насильственно мобилизованный украинец открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.