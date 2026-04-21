08:28, 21 апреля 2026Мир

Названы последствия непредсказуемой политики Трампа

Politico: Трамп потерял доверие из-за непредсказуемости в конфликте с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Трамп потерял доверие американских чиновников из-за своей непредсказуемости и непоследовательности в конфликте с Ираном. Об этом со ссылкой на высокопоставленные исочники сообщает журнал Politico.

«Союзники не знают, чему верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет министров не знает, какова его стратегия или каковы его истинные намерения», — заявил изданию бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации экс-президента США Джо Байдена, ответственный за долгосрочную стратегию, Томас Райт.

Ранее аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что американское командование полностью провалило попытки провести сухопутную операции в Иране. Он напомнил, что Вашингтон уже изучал эту возможность и потерпел фиаско.

