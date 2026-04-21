Раскрыт ключевой провал США в Иране

Аналитик Хеннингсен: США провалили попытки сухопутной операции в Иране

Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что американское командование полностью провалило попытки провести сухопутную операции в Иране. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Эксперт усомнился, что США введут сухопутные войска на территорию Ирана. Он напомнил, что Вашингтон уже изучал эту возможность и потерпел фиаско.

«Их [США] единственная надежда — продолжение воздушных атак. <…> И, к сожалению, похоже, что так они и сделают, поскольку это единственное, на что они способны», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном. Срок договоренности истекает 22 апреля.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.