21:49, 21 апреля 2026

Названы причины Японии отказаться от одного из важнейших военных ограничений

Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Фото: Mike Blake / Reuters

Отказ Японии от ограничений на экспорт вооружений за рубеж связан с США и текущей политикой их президента Дональда Трампа, которая создает риски для японо-американского альянса. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков.

Помимо ставших уже традиционными угроз со стороны Северной Кореи и Китая, возникла проблема ненадежности такого ключевого игрока, как США, ведомого президентом Трампом и его концепцией «Америка прежде всего». Япония понимает, что тяжесть обеспечения безопасности смещается с японо-американского альянса 1960 года на саму себя

Олег Казаковстарший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Востоковед также допустил, что Япония может начать экспорт оружия странам Европы, укрепляя партнерство с НАТО. При этом он подчеркнул, что Россия может попытаться это предотвратить, пойдя на односторонние меры по улучшению отношений. В частности, это может быть отмена санкций, а также инициатива по контактам на министерском уровне.

«Если Япония сможет поставлять вооружение странам Европейского союза, то она будет это делать. Однако Россия может оказывать воздействие на Японию [чтобы это предотвратить] только в случае улучшения двусторонних отношений», — резюмировал Казаков.

21 апреля правительство Японии решило отменить запрет на экспорт оружия. Это стало важным пересмотром пацифистской Конституции Японии 1947 года, которую она приняла после поражения во Второй мировой войне. Как отмечает телеканал CNBC, это решение встретило поддержку со стороны США и стран Европы, которые заинтересованы в военно-техническом сотрудничестве.

