Названы виновные в хищении 600 миллионов рублей при ремонте в подворье Патриарха всея Руси

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, причинившем ущерб в 600 миллионов рублей при ремонте храма Спаса Преображения в Переделкино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Подсудимых Елену Ладыгину и Михаила Хорошева признали виновными в совершении преступления и назначили наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы со штрафом в 500 и 700 тысяч рублей соответственно. Также суд взыскал с них солидарно сумму ущерба в 600 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Храм находится на территории подворья Патриарха Московского и Всея Руси.

