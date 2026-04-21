16:11, 21 апреля 2026Силовые структуры

Названы виновные в хищении 600 миллионов рублей при ремонте в подворье Патриарха всея Руси

Суд признал двоих виновными в хищении при ремонте храма Спаса Преображения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, причинившем ущерб в 600 миллионов рублей при ремонте храма Спаса Преображения в Переделкино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Подсудимых Елену Ладыгину и Михаила Хорошева признали виновными в совершении преступления и назначили наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы со штрафом в 500 и 700 тысяч рублей соответственно. Также суд взыскал с них солидарно сумму ущерба в 600 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Храм находится на территории подворья Патриарха Московского и Всея Руси.

Ранее сообщалось, что в Приморье спикера думы Кавалеровского муниципального округа Виктора Цоя обвинили в крупной афере с орехами.

