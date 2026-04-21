Спикер Думы российского региона Виктор Цой провернул криминальную схему с орехами

В Приморье спикера Думы муниципалитета обвинили в афере с орехами

В Приморском крае 47-летний местный житель провернул криминальную схему с экспортом кедровых орехов на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчине предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его отправили под домашний арест. Прокуратура обжалует принятое решение, настаивая на заключении обвиняемого под стражу.

По версии следствия, в 2024–2025 годах фигурант под предлогом экспорта кедрового ореха получил от иностранца 7,5 миллиона рублей. Злоумышленник создал лишь видимость продажи продукции и подготовки фитосанитарных и таможенных документов, однако деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данным VL.ru, обвиняемый — Виктор Цой, спикер Думы Кавалеровского муниципального округа.

