Спикер Думы российского региона Виктор Цой провернул криминальную схему с орехами

08:07, 21 апреля 2026

В Приморье спикера Думы муниципалитета обвинили в афере с орехами
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Приморском крае 47-летний местный житель провернул криминальную схему с экспортом кедровых орехов на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчине предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его отправили под домашний арест. Прокуратура обжалует принятое решение, настаивая на заключении обвиняемого под стражу.

По версии следствия, в 2024–2025 годах фигурант под предлогом экспорта кедрового ореха получил от иностранца 7,5 миллиона рублей. Злоумышленник создал лишь видимость продажи продукции и подготовки фитосанитарных и таможенных документов, однако деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данным VL.ru, обвиняемый — Виктор Цой, спикер Думы Кавалеровского муниципального округа.

Ранее в Ленинградской области российского адвоката Игоря Лебедева приговорили к пяти с половиной годам колонии за мошенничество группой лиц по предварительному сговору.

