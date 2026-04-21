Бывший СССР
13:07, 21 апреля 2026Бывший СССР

Операция спецназа в Одессе попала на видео

Одесский спецназ устроил задержания со стрельбой в городе
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Одессе спецназ устроил задержание со стрельбой в городе и попал на видео. Кадры пупбликует Telegram-канал «Одесса INFO».

По предварительным данным, военные Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Инцидент произошел на улице Балковской.

Ранее сотрудники СБУ задержали 33-летнего безработного мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе. Утверждается, что он искал в интернете «легкий заработок», в результате ему поступил заказ на подрыв автомобиля.

По данным силовиков, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство из комплектующих, купленных в хозяйственных магазинах. После этого он прикрепил к устройству телефон для дистанционного подрыва и закрепил взрывчатку под автомобилем.

