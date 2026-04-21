11:31, 21 апреля 2026

Отпуск российских мужчин в мае описали словами «предпочитают тюлений отдых»

Треть россиян, планирующих отпуск в майские праздники, посетят Китай
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Фото: David Gray / Reuters

На майские каникулы российские мужчины предпочитают «тюлений отдых», а женщины — активность. Об этом говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2026 году на майские праздники жители России чаще предпочитают пассивный отдых. «В путешествия отправятся одинаковое число мужчин и женщин, однако из них только 11 процентов собираются во время отпуска заниматься активными видами спорта, все они — женщины», — такими словами эксперты описали предпочтения россиян.

Почти треть соотечественников, планирующих отпуск в мае, посетят Китай. В топ-5 направлений для самостоятельных путешествий вошли также Турция, Таиланд, Вьетнам и Грузия. При этом каждый десятый турист собирается путешествовать по России.

Ранее отдых во Вьетнаме описали словами «по цене — как Анапа или Геленджик». Россияне не рекомендуют ехать на море в Нячанг, так как курорт притягивает много соотечественников из-за чартерных рейсов.

