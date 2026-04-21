Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 21 апреля 2026МирЭксклюзив

Пересмотр Японией военных ограничений назвали шансом для России

Востоковед Казаков: Россия и Япония могут восстановить диалог
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kyodo / Reuters

Решение Японии увеличить траты на оборону могут стать предлогом для восстановления диалога с Россией, чтобы обеспечить стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков.

«Национальные интересы России и Японии совпадают в том, что военные конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе не выгодны ни одной из стран. Несмотря на депрессивность современных российско-японских отношений, необходимо переходить к позитивной дипломатии, особенно в части региональной безопасности», — подчеркнул востоковед.

При этом Казаков обратил внимание на то, что Япония не представляет военной угрозы России. Он добавил, что решение премьер-министра Санаэ Такаити 21 апреля разрешить экспорт вооружений другим странам является следствием роста военной мощи Китая и КНДР, что японское правительство не может игнорировать.

В январе японский депутат Мунэо Судзуки передал послание от премьер-министра страны Санаэ Такаити для президента России Владимира Путина. Уточняется, что он отдал его заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву в ходе своего визита в Москву в конце декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok