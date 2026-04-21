Пересмотр Японией военных ограничений назвали шансом для России

Востоковед Казаков: Россия и Япония могут восстановить диалог

Решение Японии увеличить траты на оборону могут стать предлогом для восстановления диалога с Россией, чтобы обеспечить стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков.

«Национальные интересы России и Японии совпадают в том, что военные конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе не выгодны ни одной из стран. Несмотря на депрессивность современных российско-японских отношений, необходимо переходить к позитивной дипломатии, особенно в части региональной безопасности», — подчеркнул востоковед.

При этом Казаков обратил внимание на то, что Япония не представляет военной угрозы России. Он добавил, что решение премьер-министра Санаэ Такаити 21 апреля разрешить экспорт вооружений другим странам является следствием роста военной мощи Китая и КНДР, что японское правительство не может игнорировать.

В январе японский депутат Мунэо Судзуки передал послание от премьер-министра страны Санаэ Такаити для президента России Владимира Путина. Уточняется, что он отдал его заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву в ходе своего визита в Москву в конце декабря.