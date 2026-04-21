Певица Зара похвасталась пляжным образом за сотни тысяч рублей

Российская певица Зара похвасталась пляжным образом за более чем 600 тыс. рублей

Российская певица Зара (настоящее имя — Зарифа Мгоян) вышла на пляж в образе за сотни тысяч рублей. На роскошный наряд исполнительницы обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

42-летняя знаменитость похвасталась коралловым купальником Celine за 107 тысяч рублей и длинной юбкой-парео Skims за 13 тысяч рублей с разрезом до бедра.

Помимо этого, звезда надела шляпу Gucci за 75 тысяч рублей и взяла с собой сумку того же бренда за 237,5 тысячи рублей. Образ завершили солнцезащитные очки Cartier за 182,5 тысячи рублей. Общая стоимость всех люксовых изделий составила более 600 тысяч рублей.

Ранее в апреле Ольга Бузова пожаловалась на погоду в образе за 1,2 миллиона рублей. Исполнительница запечатлела себя в лифте напротив зеркала, надев белую куртку Chanel за 637 тысяч рублей.