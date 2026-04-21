Появилось видео обысков в российском издательстве в рамках дела о пропаганде ЛГБТ

Обыски у менеджмента издательского холдинга «Эксмо», которые могут проводиться в связи с производством и распространением издателем экстремистской книжной продукции, попали на видео. Видеоролик обыска публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как представители правоохранительных органов заходят в офис издательства.
Оперативно-следственные мероприятия проводятся по нескольким адресам в рамках уголовного дела, связанного с организацией деятельности экстремистской организации. По информации правоохранительных органов, руководство издательства разработало план по распространению литературы ЛГБТ-тематики (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних.
Ранее появилось сообщение о задержании генерального директора издательства Евгения Капьева.