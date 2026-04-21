Президенту Венгрии пригрозили отставкой

Избранный премьер Венгрии Мадьяр пригрозил уволить президента Шуйока

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил, что уволит президента страны Тамаша Шуйока и других чиновников, если те добровольно не уйдут в отставку. Об этом новый глава правительства написал на своей странице в соцсети Х.

«Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности», — написал он.

По словам премьера, это особенно касается действущих президента, председателя Верховного суда, председателя Национального управления по делам юстиции, председателя Конституционного суда и генерального прокурора.

Ранее Мадьяр потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского возобновления поставок сырья в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он также посоветовал украинскому политику «не заниматься шантажом».