Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

Путин заявил, что ситуация в российском приграничье остается непростой

Ситуация в приграничных регионах России остается непростой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области», — сказал он.

Глава государства добавил, что помощь пострадавшим жителям Курской области остается долгом властей.

Ранее Путин заявил, что между участниками боевых действий в приграничье и зоне специальной военной операции нет разницы. По словам главы государства, как и на линии боевого соприкосновения, в приграничных регионах бойцы выполняли задачу по защите России, подвергая свою жизнь опасности и получая тяжелые ранения.