15:51, 21 апреля 2026

Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

Путин заявил, что ситуация в российском приграничье остается непростой
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Ситуация в приграничных регионах России остается непростой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области», — сказал он.

Глава государства добавил, что помощь пострадавшим жителям Курской области остается долгом властей.

Ранее Путин заявил, что между участниками боевых действий в приграничье и зоне специальной военной операции нет разницы. По словам главы государства, как и на линии боевого соприкосновения, в приграничных регионах бойцы выполняли задачу по защите России, подвергая свою жизнь опасности и получая тяжелые ранения.

    Последние новости

    «Мы знаем, чем все закончится». Путин высказался об исходе СВО и назвал условие достижения ее целей

    Ушедший из России концерн резко увеличил продажи в стране

    Жители российского поселка начали захлебываться в нечистотах

    Российский тревел-блогер описал одну страну Азии фразой «филиал ада на Земле»

    Зеленский высказался об облегченном варианте вступления Украины в ЕС

    На Ближнем Востоке испугались энергетического доминирования Ирана

    Названы исполнители серии терактов в российском регионе

    Александр Васильев высказался о стиле Ксении Собчак

    Киев захотел создать в Донбассе «Донниленд»

    Популярного российского стримера ограбили за границей

    Все новости
