Экономика
21:27, 20 апреля 2026Экономика

Путин подписал указ об эксперименте по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому до 30 июня 2027 года будет проводиться эксперимент по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в Россию. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как следует из указа, при импорте отсрочка уплаты НДС составит до трех месяцев. Уточняется, что она будет беспроцентной. Также в документе определяется перечень требований к компаниям, которые смогут получить такую отсрочку.

В частности, они должны применять общий режим налогообложения. Кроме того, у них должна отсутствовать не исполненная в установленный срок обязанность по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней. В производстве арбитражного суда должны отсутствовать дела о банкротстве в отношении компаний-претендентов.

Ранее Минэкономразвития выдвинуло предложение, согласно которому НДС при продаже через маркетплейсы социально значимых товаров иностранного производства следует сделать ниже, чем для всех остальных.

