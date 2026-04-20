Путин подписал указ об эксперименте по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому до 30 июня 2027 года будет проводиться эксперимент по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в Россию. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как следует из указа, при импорте отсрочка уплаты НДС составит до трех месяцев. Уточняется, что она будет беспроцентной. Также в документе определяется перечень требований к компаниям, которые смогут получить такую отсрочку.

В частности, они должны применять общий режим налогообложения. Кроме того, у них должна отсутствовать не исполненная в установленный срок обязанность по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней. В производстве арбитражного суда должны отсутствовать дела о банкротстве в отношении компаний-претендентов.

Ранее Минэкономразвития выдвинуло предложение, согласно которому НДС при продаже через маркетплейсы социально значимых товаров иностранного производства следует сделать ниже, чем для всех остальных.