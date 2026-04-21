Путин высказался о важности опыта ветеранов СВО на муниципальной службе

Путин: Участники «Времени героев» делают успехи на муниципальной службе

Опыт ветеранов специальной военной операции (СВО) из числа выпускников кадровых проектов очень важен для реализации значимых для общества дел. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

Глава государства отдельно подчеркнул важность опыта участников программы «Время героев».

«Вы хорошо знаете и о федеральной программе "Время героев", и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров — настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», — отметил президент во время церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проходит на площадке «Live Арена».

Ранее Путин подчеркнул необходимость помочь на предстоящих выборах ветеранам СВО, которые стремятся попробовать свои силы в гражданских сферах. По его словам, таким кандидатам необходимо помогать в правильном оформлении документов и прохождении других необходимых предвыборных процедур.