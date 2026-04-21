18:42, 21 апреля 2026

Путин высказался о важности опыта ветеранов СВО на муниципальной службе

Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Опыт ветеранов специальной военной операции (СВО) из числа выпускников кадровых проектов очень важен для реализации значимых для общества дел. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

Глава государства отдельно подчеркнул важность опыта участников программы «Время героев».

«Вы хорошо знаете и о федеральной программе "Время героев", и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров — настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», — отметил президент во время церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проходит на площадке «Live Арена».

Ранее Путин подчеркнул необходимость помочь на предстоящих выборах ветеранам СВО, которые стремятся попробовать свои силы в гражданских сферах. По его словам, таким кандидатам необходимо помогать в правильном оформлении документов и прохождении других необходимых предвыборных процедур.

