Бывший СССР
23:03, 21 апреля 2026Бывший СССР

Раскрыта дата возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Reuters: Украина возобновит поставки нефти по «Дружбе» днем 22 апреля
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина собирается возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» днем в среду, 22 апреля. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в отрасли.

«Начало перекачки нефти запланировано на завтра в обед», — заявил собеседник агентства.

По словам источника Reuters, венгерская компания ‌MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые направятся в Венгрию и Словакию.

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти в его страну по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Будапешт не допустит шантажа.

    Последние новости

    «Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

    В сети опубликовали архивное обнаженное фото возлюбленной Джейсона Стэйтема

    Врач раскрыл главные правила сна без боли в спине и отеков утром

    В Иране раскрыли судьбу переговоров с США

    Дмитриев ответил Мерцу о главной помехе для Европы

    Вернувшийся из плена в Мали геолог рассказал о жестоких условиях содержания

    Крупнейшая авиакомпания Европы отменила десятки тысяч рейсов из-за нехватки топлива

    Трамп высказался о таинственных смертях исследователей НЛО

    Иран отказался признавать объявленное США прекращение огня

    В Иране ответили на продление режима прекращения огня Трампом

    Все новости
