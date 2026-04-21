17:06, 21 апреля 2026Путешествия

Раскрыты личности не выживших в горах Бурятии туристов

Shot: Во время восхождения на гору в Бурятии не выжили две женщины и мужчина
Зарина Дзагоева
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Во время восхождения на вершину Саян Мунку-Сардык в горах Бурятии не выжили трое туристов — мужчина и две женщины. Их личности раскрывает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о 41-летней Ольге Х., 43-летней Татьяне Ш. и 43-летнем Евгении К. Они были опытными альпинистами и часто ходили в походы. Татьяна возглавляла туристическое агентство в Красноярске и воспитывала маленького сына.

В настоящее время спасатели направляются на место трагедии, чтобы провести необходимые работы.

Ранее стало известно о смерти при спуске с горы Мунку-Сардык троих человек. Товарищи замерзших туристов сообщили о трагедии с помощью записки. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

