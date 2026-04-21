04:42, 21 апреля 2026

Россиян предупредили о штрафе за ремонт квартиры в обед

Марина Совина

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина заявила, что жители многоквартирных домов могут получить штраф за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время. Ее слова приводит РИА Новости.

Лахтина предупредила, что штраф за ремонтные работы в обед может достичь до 80 тысяч рублей. Она напомнила, что в некоторых российских регионах на уровне закона существуют периоды, в которые запрещено нарушать тишину и покой граждан, в том числе при проведении ремонта.

В Москве и Московской области этим временем является период с 13:00 до 15:00. «За нарушение тишины и покоя граждан региональным законодательством об административных правонарушениях устанавливается административная ответственность», — отметила эксперт.

Ранее россиян предупредили о наказании за стук по батареям по ночам. С таким заявлением выступил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

