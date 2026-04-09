20:45, 9 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили о наказании за стук по батареям по ночам

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стук по батареям ночью может стать поводом для жалоб соседей и привести к административному наказанию. Об этом россиян предупредил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с ТАСС.

Парламентарий напомнил, что за шум в ночное время в регионах уже предусмотрены штрафы — за первое подобное нарушение гражданам, как правило, приходится платить одну-три тысячи рублей. В некоторых субъектах, уточнил он, размер санкции увеличивается при повторных случаях, достигая четырех-пяти тысяч рублей и более. «При этом под ответственность подпадают не только очевидные источники шума, такие как громкая музыка или ремонт, но и любые действия, создающие дискомфорт для соседей, в том числе через инженерные системы дома, если доказан умысел», — отметил он.

Материалы по теме:
Россиян предупредили о штрафах за позднюю уборку
6 апреля 2026
Россиянам напомнили о наказании за рекламу и граффити в подъезде
1 апреля 2026

Жильцам, которые страдают от шума соседей, Якубовский посоветовал сначала грамотно зафиксировать несколько эпизодов с указанием времени, вызвать полицию в момент нарушения, а затем обратиться к участковому с заявлением. В случае, если проблема затрагивает несколько квартир, наиболее эффективным шагом будет подача коллективного обращения, объяснил он. Помимо этого, продолжил парламентарий, жильцам следует уведомить управляющую компанию, чтобы специалисты проверили состояние инженерных систем — источник шума не всегда может быть связан с действиями соседей. «В ряде случаев причина может быть в неисправности стояков отопления или водоснабжения, и тогда ответственность уже лежит на управляющей компании», — добавил депутат.

Ранее адвокат Михаил Салкин рассказал, что размещение шкафов и ящиков для посылок в общих коридорах дома без согласования собственников чревато штрафом до 15 тысяч рублей.

