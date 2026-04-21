Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21 апреля 2026

Россиян предупредили о смертельной опасности ватных палочек

Лор Кубаева: Чистка ушей ватными палочками может привести к микротравмам уха
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Blackday / Shutterstock / Fotodom

Чистка ушей ватными палочками может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила лор-хирург «Софт Медикал Центра» Линда Кубаева. О смертельной опасности этой привычки она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Опасность ватных палочек кроется в самом процессе их использования. Неаккуратные движения способны привести к микротравмам кожи слухового прохода, что откроет путь для инфекций, в том числе грибковых. Если возбудитель попадет в поврежденную область, может развиться грибковый отит», — объяснила Кубаева. Она добавила, что болезнь часто переходит в хроническую форму: даже добившись ремиссии, человек вынужден постоянно соблюдать профилактические меры, чтобы не допустить новых обострений.

Еще более серьезным последствием чистки ватными палочками доктор назвала повреждения барабанной перепонки: в ней может образоваться отверстие, если ввести палочку слишком глубоко. По словам доктора, хотя в отдельных случаях перепонка способна восстановиться сама, риск осложнений остается высоким.

Особенно осторожными с ватными палочками Кубаева призвала быть людей с хроническими заболеваниями — например, с сахарным диабетом. У них частая чистка ушей палочками нередко провоцирует воспаление и обострение фурункула слухового прохода. Такие образования крайне болезненны и заживают долго, предупредила она.

Ранее оториноларинголог Иван Калмыков рассказал, что серные пробки в ушах могут привести к тяжелым проблемам со здоровьем. По его словам, длительное нахождение серной пробки в наружном слуховом проходе может привести к развитию наружного отита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok