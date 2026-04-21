Россиян предупредили о смертельной опасности ватных палочек

Лор Кубаева: Чистка ушей ватными палочками может привести к микротравмам уха

Чистка ушей ватными палочками может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила лор-хирург «Софт Медикал Центра» Линда Кубаева. О смертельной опасности этой привычки она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Опасность ватных палочек кроется в самом процессе их использования. Неаккуратные движения способны привести к микротравмам кожи слухового прохода, что откроет путь для инфекций, в том числе грибковых. Если возбудитель попадет в поврежденную область, может развиться грибковый отит», — объяснила Кубаева. Она добавила, что болезнь часто переходит в хроническую форму: даже добившись ремиссии, человек вынужден постоянно соблюдать профилактические меры, чтобы не допустить новых обострений.

Еще более серьезным последствием чистки ватными палочками доктор назвала повреждения барабанной перепонки: в ней может образоваться отверстие, если ввести палочку слишком глубоко. По словам доктора, хотя в отдельных случаях перепонка способна восстановиться сама, риск осложнений остается высоким.

Особенно осторожными с ватными палочками Кубаева призвала быть людей с хроническими заболеваниями — например, с сахарным диабетом. У них частая чистка ушей палочками нередко провоцирует воспаление и обострение фурункула слухового прохода. Такие образования крайне болезненны и заживают долго, предупредила она.

Ранее оториноларинголог Иван Калмыков рассказал, что серные пробки в ушах могут привести к тяжелым проблемам со здоровьем. По его словам, длительное нахождение серной пробки в наружном слуховом проходе может привести к развитию наружного отита.

