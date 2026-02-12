Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:29, 12 февраля 2026Забота о себе

Названа серьезная опасность пробок в ушах

Оториноларинголог Калмыков: Серная пробка может привести к наружному отиту
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Серные пробки в ушах могут привести к тяжелым проблемам со здоровьем, предупредил оториноларинголог Иван Калмыков. Серьезную опасность, которой они грозят, врач назвал в беседе с изданием РИАМО.

«Серная пробка приводит к снижению слуха, что нарушает один из важнейших органов чувств. Длительное нахождение серной пробки в наружном слуховом проходе может привести к развитию наружного отита», — предупредил отоларинголог.

По словам врача, спровоцировать появление серных пробок может использование ватных палочек для чистки ушей. Кроме того, эта гигиеническая привычка может вызывать повреждения ушного прохода.

Калмыков добавил, что, если серные пробки уже образовались, необходимо обратиться к отоларингологу. Врач удалит их специальным крючком или методом промывания.

Ранее оториноларинголог Тигран Оганесян рассказал, какие привычки приводят к ухудшению слуха. По его словам, пересаливание пищи грозит отеком внутреннего уха.

