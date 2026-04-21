Экономика
13:58, 21 апреля 2026Экономика

Россиян со старыми плитами предупредили об отключении газа

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За использование старой плиты могут отключить газ
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

За использование на кухне старой газовой плиты могут оштрафовать или вовсе отключить подачу ресурса. Об этом предупредил россиян эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь, пишет 360.ru.

Специалист отметил, что наказание предусмотрено по статье 9.23 КоАП. Сначала нарушителю назначат штраф в размере от 5000 до 10 тысяч рублей. При игнорировании требований взыскание вырастет до 25 тысяч рублей.

Помимо штрафа, коммунальщики могут перекрыть подачу газа в квартиру до устранения проблемы. При этом важно понимать, что решить проблему локальным ремонтом (например, заменой крана) не получится — замена одной детали не сделает безопасной всю устаревшую конструкцию, подчеркнул Бондарь.

Ранее россиян призвали заменить газовые плиты на кухне, если они старше 10-12 лет. Такой срок эксплуатации является наиболее безопасным для этого бытового прибора. Дальше ремонтировать плиту уже становится бесполезно.

