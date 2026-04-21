03:53, 21 апреля 2026Россия

Россиянам объяснили отсутствие соцвыплат в мае

Подольская: Получатели соцвыплат получат деньги за май в конце апреля
Марина Совина
Марина Совина
Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с агентством «Прайм» объяснила россиянам отсутствие соцвыплат в мае. По ее словам, получатели средств получат деньги за май в конце апреля.

«Никакого "исчезновения" выплат в мае не будет; происходит их консолидация в конце апреля», — уточнила специалист.

Подольская добавила, что досрочный перевод средств 30 апреля является стандартной банковской и казначейской практикой для защиты прав получателей выплат.

В 2026 году майские праздники приходятся на даты, когда обычно перечисляются выплаты. Перенос на более поздний срок не предусмотрен, поэтому деньги будут зачислены досрочно, ориентировочно 30 апреля, заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали о переносе выплат пенсий из-за майских праздников. В связи с праздничными днями график выплаты пенсий и детских пособий скорректируют, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    В сети обсудили внешность Тимоти Шаламе без футболки

    Молоденькая стюардесса раскрыла правду о проблемах членов экипажей со здоровьем

    МИД высказался об ужесточении правил выдачи шенгена россиянам

    Россиянам объяснили отсутствие соцвыплат в мае

    На Западе обвинили европейские власти в подготовке населения к войне с Россией

    Российский тревел-блогер описал еду в Швеции фразой «для русского кажется гадостью»

    Трамп пригрозил Ирану невиданными проблемами

    В США заявили о происходящих в Вашингтоне очень странных вещах

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Все новости
