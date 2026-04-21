Россиянам объяснили отсутствие соцвыплат в мае

Подольская: Получатели соцвыплат получат деньги за май в конце апреля

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с агентством «Прайм» объяснила россиянам отсутствие соцвыплат в мае. По ее словам, получатели средств получат деньги за май в конце апреля.

«Никакого "исчезновения" выплат в мае не будет; происходит их консолидация в конце апреля», — уточнила специалист.

Подольская добавила, что досрочный перевод средств 30 апреля является стандартной банковской и казначейской практикой для защиты прав получателей выплат.

В 2026 году майские праздники приходятся на даты, когда обычно перечисляются выплаты. Перенос на более поздний срок не предусмотрен, поэтому деньги будут зачислены досрочно, ориентировочно 30 апреля, заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали о переносе выплат пенсий из-за майских праздников. В связи с праздничными днями график выплаты пенсий и детских пособий скорректируют, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

