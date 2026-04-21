11:14, 21 апреля 2026Путешествия

Россияне потратили сотни тысяч рублей на поездки в одну страну Азии ради медицины

Россияне в среднем тратят 700 тысяч рублей на медицину в Южной Корее
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Россияне потратили сотни тысяч рублей на поездки в одну страну Азии ради медицины — средние траты соотечественников оценили в 13,5 миллиона вон (около 702 тысяч рублей). Об этом рассказала директор представительства Национальной организации туризма Кореи Юк Ген Ын, ее слова приводит Ассоциация туроператоров России.

На пресс-конференции в рамках медицинского воркшопа в Москве она сообщила, что туристы из России тратят в поездках такую сумму, несмотря на то, что не являются лидерами по турпотоку в азиатскую страну. По ее словам, РФ разделяет второе место с Казахстаном. Больше всего денег на врачей в Южной Корее отдают австралийцы, 14,7 миллиона вон (763 тысячи рублей) — для них стандартный чек. На третьем месте в рейтинге — американцы с результатом в 13 миллионов вон (677,4 тысячи рублей).

Юк Ген Ын также отметила, что подобным видом туризма в Южной Корее в последнее время заинтересовались туристы из Центральной России, до этого лидерами были отдыхающие из Сибири и Дальнего Востока.

Ранее россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о плачевных последствиях. Блогерша призналась подписчикам, что столкнулась с некомпетентным хирургом, который работал в очень дорогой клинике, специализирующейся на медицинском туризме.

