Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

В Краснодарском крае осудили мужчину за убийство брата

В Краснодарском крае осудили мужчину за расправу над братом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Подсудимый признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, вечером 21 ноября 2025 года 51-летний мужчина находился в гостях у родственника в одном из домов по Школьному переулку в Тимашевске. В ходе распития алкогольных напитков между ними возникла ссора и злоумышленник нанес брату множественные удары ножом в грудь. Ранения, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято орудие преступления, фигурант задержан и заключен под стражу.

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

