16:34, 21 апреля 2026Авто

Россиянин попытался украсть оставленный в поле грузовик и не преуспел

Житель Курска присвоил оставленный без присмотра грузовик и сидр
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Курска попытался присвоить грузовик, который оставили без присмотра в поле. Об этом сообщает местный портал «Курска правда».

Все началось с того, что он приметил бесхозный КамАЗ. Двери в нем не были закрыты, а в замке зажигания остались ключи. Мужчина решил присвоить грузовик и взял с собой приятеля. Последний был уверен, что машина принадлежит его знакомому. Завести автомобиль не удалось, пришлось менять аккумулятор, а саму машину — выталкивать с грунтовой дороги на шоссе. С этим помог проезжавший мимо водитель, он тоже был уверен, что помогает настоящему владельцу грузовика.

Кроме самого КамАЗа злоумышленник также похитил канистры с моторным маслом, запчасти, инструменты и бутылку сидра. Преступление было раскрыто. Грузовик и вещи вернули законному владельцу. 29-летнего жителя Курска приговорили к году принудительных работ.

Осенью 2025 года суд отправил под домашний арест полицейского, который угнал арестованный автомобиль и катался на нем больше полугода. Против оперуполномоченного возбудили уголовное дело о мошенничестве.

