Россиянину пришлось нести тяжелобольного сына на руках из-за отказа во въезде в больницу

В Приморье отцу пришлось нести сына на руках из-за отказа во въезде в больницу

В Приморье отцу пришлось нести тяжелобольного сына на руках до машины за шлагбаумом из-за отказа во въезде на территорию больницы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, родителям не разрешили подъехать на машине к паллиативному отделению краевой клинической детской больницы № 2 во Владивостоке, чтобы забрать своего ребенка с инвалидностью. Отцу пришлось нести его на руках до автомобиля, припаркованного за шлагбаумом.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В частности, ведомство изучит возможности беспрепятственного доступа маломобильных к объектам инфраструктуры и обеспечение доступной среды в медучреждении.

